Польская полиция объявила в розыск пятилетнего россиянина

Польская полиция разыскивает пропавшего пятилетнего мальчика с российским гражданством. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя местной полиции Катажины Зых, ребенок проживает с семьей на территории страны и исчез при трагических обстоятельствах 10 июля. Мальчика вечером забрал отец и увез на машине, мать обратилась в полицию ночью после того, как они не вернулись.

Как выяснилось, 32-летний отец погиб под колесами поезда на железнодорожном переезде, пишет РИА Новости. Автомобиль нашли примерно в трех километрах от места происшествия, при этом его сына — Давида Жуковского — нигде не было.

В полиции сообщили, что серую Skoda Fabia мужчины видели недалеко от международного аэропорта в Варшаве. Всех, кто встречал автомобиль вечером, просят связаться с правоохранительными органами. Отмечается, что отличительная особенность машины — шторка с персонажем мультфильма «Тачки» Молнией Маккуином.

«Мы ведем активные поиски. Используются все силы, вертолеты, беспилотники, проверяются адреса всех знакомых», — отметила Зых. В консульстве России в Варшаве ТАСС подтвердили, что у ребенка есть российский паспорт.

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