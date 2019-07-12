Дочь Алсу выпустила клип с соперником по «Голосу» Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выпустила дебютный клип на песню «Эта любовь». Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.

Композиция записана в дуэте с ее соперником по шоу «Голос. Дети» Ержаном Максимом. В четырехминутном ролике молодые артисты едут на школьном автобусе с друзьями, катаются на велосипеде и празднуют день рождения Микеллы. За несколько часов видео собрало 240 тысяч просмотров, тысячу лайков и 140 дизлайков.

«Это очень добрая история про самое светлое чувство — любовь. Не забывайте, что ее всегда нужно хранить в своем сердце!» — написала артистка в своем Instagram-аккаунте. Алсу также опубликовала ролик дочери в социальных сетях, отметив, что «детки очень старались».

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В середине июня Абрамова опубликовала фотографии со съемок своего дебютного клипа и столкнулась с травлей. Многие подписчики негативно отреагировали на ее сотрудничество с Ержаном Максимом. По их мнению, дочери Алсу не стоит продолжать музыкальную карьеру после скандала с беспрецедентными накрутками голосов в финале шоу «Голос. Дети». Некоторые уточнили, что без второго участника клип бы вовсе не состоялся.

Абрамова победила в детском «Голосе» в апреле 2019 года. Зрители назвали ее победу сомнительной и заподозрили подлог. Первый канал назвал прошедшее голосование аномальным и запустил расследование. Позднее специалисты компании Group-IB зафиксировали накрутку голосов, после чего канал аннулировал результаты шоу. В мае 2019 года был проведен спецвыпуск шоу, где все финалисты были названы победителями конкурса. Абрамова на этой передаче не появилась.

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