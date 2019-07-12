России предрекли резкое падение цен на жилье

Весь текущий спрос на покупку новых квартир с привлечением ипотеки в России будет исчерпан в течение 7-9 лет. Новые источники спроса вряд ли появятся, и это может привести к обвалу стоимости жилья после 2024 года, говорится в аналитической записке «Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованной Центробанком.

В документе анализируются перспективы реализации национального проекта «Жилье и городская среда», предполагающего увеличение ежегодного объема жилищного строительства до исторического рекорда — 120 миллионов квадратных метров к 2024 году (+30 процентов к 2018-му). Эксперты ЦБ отмечают, что достижение целевых ориентиров, вероятно, столкнется с рядом ограничений со стороны спроса. «Неувязка предложения со спросом чревата либо быстрым ростом цен на жилье (если спрос значительно превысит предложение), либо падением цен (если спрос на построенное жилье не будет достаточным)», — подчеркивают они.

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В ЦБ прогнозируют заметное уменьшение числа потенциальных ипотечников в ближайшее десятилетие. «Короткий временной горизонт не позволяет рассчитывать на появление миллионов новых семей, которые будут интересоваться ипотечными кредитами», — указывается в обнародованной записке. Уменьшение спроса на ипотеку, в свою очередь, повлечет «резкое падение цен на жилье и объемов строительства за горизонтом действия национального проекта», то есть после 2024 года.

Такой исход в ЦБ называют нежелательным с точки зрения всех участников рынка жилья — строительных компаний, банков и населения.

Ранее в июле стало известно, что Россия обогнала Европу по росту цен на жилье. По данным Евростата, в первом квартале 2019-го цены на недвижимость в еврозоне и на территории Европейского союза увеличились на 4 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2018-го. В России годовой рост был более выраженным, на уровне 9 процентов.

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