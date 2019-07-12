Футболист отказался переезжать в Россию и разочаровал свой клуб

Полузащитник Ренато Тапия, выступающий за голландский «Фейеноорд», отказался переходить в московский «Локомотив». Об этом сообщает издание Voetbal International.

По информации источника, Тапия получил выгодное предложение от «Локомотива», однако захотел остаться в своем нынешнем клубе и приступить к тренировкам после отпуска. При этом полузащитник уже не входит в планы тренерского штаба, и руководство рассчитывало продать его.

Отказ Тапии от перехода в «Локомотив» вызвал недовольство и разочарование у боссов «Фейеноорда». С помощью его продажи клуб рассчитывал разгрузить зарплатную ведомость и получить дополнительные средства.

Тапия принадлежит «Фейеноорду» с января 2016 года. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Виллем II», провел за команду 20 матчей и забил один гол.

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