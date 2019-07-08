Три российских клуба поспорят за уругвайского футболиста

Полузащитник итальянской «Сампдории» Гастон Рамирес может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Sampdorianews.net

По информации издания, 28-летним хавбеком интересуются петербургский «Зенит», «Краснодар» и московский «Локомотив». Отмечается, что российские команды готовы заплатить за футболиста примерно 13 миллионов евро. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Нынешний контракт Рамиреса рассчитан до 30 июня 2021 года.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 27 матчей за «Сампдорию» в чемпионате Италии, в которых забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. В 2009 году Рамирес в составе молодежной сборной Уругвая принял участие в чемпионате мира. 8 октября 2010 года хавбек дебютировал за основную национальную команду.

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