Британия нарастила военное противостояние с Ираном

Великобритания увеличит свое военное присутствие в Персидском заливе, направив в регион второй военный корабль. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, в ближайшие дни после окончания учений НАТО в Черном море в залив отправится эскадренный миноносец HMS Duncan («Дункан»). Сообщается, что он будет работать вместе с британским фрегатом HMS Montrose («Монтроз») и союзными силами из других стран. В то же время эсминец не будет считаться частью сил международной коалиции, предлагаемой США.

Как отмечается, планы направить «Дункан» в Персидский залив не новые, это предполагалось сделать для того, чтобы разгрузить «Монтроз». При этом указывается, что развертывание эсминца сдвинули по срокам вперед из-за напряженности в отношениях с Ираном. Sky News отмечает, что в регионе также дислоцированы четыре британских тральщика-искателя мин и судно обеспечения.

В то же время Reuters со ссылкой на британское правительство сообщает, что HMS Duncan заменит HMS Montrose. Отмечается, что последний покинет свой пост в связи с запланированным техобслуживанием и сменой экипажа. Таким образом эсминец обеспечит постоянное присутствие Британии в заливе и поддержку свободного судоходства.

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11 июля сообщалось, что пять иранских вооруженных катеров начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и пытались его остановить. В Иране эту информацию опровергли.

9 июля Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Супертанкер перехватили 4 июля британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска. По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США.

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