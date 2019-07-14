Джокович оценил победу в самом продолжительном финале Уимблдона в истории

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над швейцарцем Роджером Федерером в финале Уимблдона. Интервью со спортсменом опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Джокович вспомнил, что мечтал о победе на Уимблдоне с детства. «В своей комнате я из различных предметов делал кубки и представлял, что стал чемпионом», — поделился теннисист. Сейчас же, сказал Джокович, в руках у него настоящий трофей, что заставляет его чувствовать себя по-особенному.

По словам Джоковича, за этим финалом наблюдали его сын, родители и вся команда. Также в Лондоне находятся его жена и дочь.

Финал Уимблдона прошел ранее 14 июля. Джокович обыграл Федерера в пяти партиях (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12). Встреча продолжалась 4 часа 55 минут и стала самой продолжительной в истории турнира.

Джокович защитил титул, завоеванный в прошлом году. Всего же на его счету пять побед на Уимблдоне и всего 16 — на турнирах серии «Большого шлема».

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