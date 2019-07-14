Тренер британской сборной оценил спортивную карьеру Джейсона Стэйтема

Российский тренер Алексей Евангулов, работающий в сборной Великобритании, оценил спортивную карьеру голливудского актера Джейсона Стэйтема. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

Евангулов ссылается на британского тренера Кима Уайта, который работал с Стэйтемом, когда тот выступал в прыжках в воду. «У Уайта множество историй о Джейсоне. Они интересны исключительно профессионалам, но и он подтверждает, что как спортсмен, Стэйтем был посредственностью», — заявил Евангулов.

Стэйтем 12 лет занимался прыжками в воду. В 1990-м он представлял Великобританию на Играх Содружества.

Стэйтем получил мировую известность благодаря участию в фильмах британского режиссера Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер». Среди других значимых проектов британца: «Адреналин», серия фильмов «Перевозчик», участие в кинофраншизе «Форсаж».

Евангулов руководил российской сборной с 1994 года. В 2009-м он приступил к работе в команде Великобритании.

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