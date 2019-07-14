Российский паралимпиец установил рекорд Европы по жиму лежа

Видео: @Powerlifting / Twitter

Российский спортсмен Владимир Кривуля установил рекорд Европы по жиму лежа на чемпионате мира по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходит в Казахстане. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Para Powerlifting.

27-летний пауэрлифтер завоевал золотую медаль в категории до 54 килограммов. Ему удалось поднять штангу весом в 189 килограммов и установить новый рекорд Европы.

В 2012-м Кривуля завоевал бронзу на Паралимпийских играх. Он также является серебряным призером чемпионата мира в 2014-м и завоевал золото на чемпионате Европы в 2013-м.

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