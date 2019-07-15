Россиянам рассказали о будущем свободного интернета

Правительство и парламент не намерены ограничивать возможности россиян в интернете. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Я против запретов, против ограничений. Только надо без фанатизма, надо на каждый вопрос смотреть конкретно и конкретно оценивать шаги, действия и законы, которые мы принимаем», — ответила Матвиенко на вопрос одной из участниц о возможности сочетать вводимые ограничения в интернете с самореализацией.

Ранее сообщалось, что в Кремле и российском правительстве нет сторонников введения ограничений работы интернета. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, и в администрации президента, и в правительстве все выступают за свободу интернета. Он отметил, что никто не поддерживает «идеи какого-то урезания интернета или ограничения возможностей работы Всемирной сети».

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