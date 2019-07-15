Смерть 17-летнего российского биатлониста в Крыму объяснили

Причиной смерти 17-летнего члена юношеской сборной России по биатлону Артемия Хасанкаева могла стать патология сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Следственного комитета России.

Инцидент произошел в Крыму. По факту смерти спортсмена было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Тело Хасанкаева было передано его дяде. Он организовал транспортировку останков спортсмена в Мурманск, где проживал биатлонист.

Тело Хасанкаева было обнаружено в середине июня. Он вместе с группой мурманских биатлонистов находился на сборах под Алуштой. Во время пробежки спортсмен пропал, к поискам были привлечены полицейские, которые позднее обнаружили его мертвым.

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