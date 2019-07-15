Основателя «Нового потока» арестовали по делу о мошенничестве

В Москве суд арестовал председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей у «Сбербанка». Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает РИА Новости.

Мазуров подозревается в хищении кредитных средств, в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Нефтянику грозит до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Мазурова было возбуждено по заявлению представителей «Сбербанка» и при содействии его президента Германа Грефа. Представитель банка, присутствовавший в суде, поддержал ходатайство следствия о помещении подозреваемого под стражу. Следователь и прокурор настаивали на аресте фигуранта дела, поскольку тот может оказать давление на свидетелей или покинуть страну — у его родственников имеется недвижимость за рубежом.

Сам Мазуров в суде вину в хищении средств не признал и назвал уголовное дело смешным.

Дмитрий Мазуров основал группу компаний New Stream в 2004 году. В 2018-м возглавил совет директоров группы. Также был избран в правление Российского союза промышленников и предпринимателей.

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