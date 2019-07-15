Тяжелому дыханию Меркель нашли объяснение

Тяжелому дыханию канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с журналистами в Париже есть простое объяснение. Об этом рассказал представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает газета Rheinische Post.

«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы вовремя успеть к ждущим журналистам, и сразу после этого сделала свое заявление», — пояснил он. Зайберт подчеркнул, что ничего необычного не произошло, и поэтому причин для спекуляций на эту тему нет.

Тяжело дышащая Меркель предстала перед репортерами 14 июля — на первом этаже резиденции посла Германии во Франции. Он сделала краткое заявление об участии в мероприятиях по случаю французского национального праздника — Дня взятия Бастилии.

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Издание отмечает, что некоторые связали ее одышку с состоянием здоровья и приступами дрожи, которые случались с канцлером на нескольких официальных встречах. Последний раз Меркель затрясло 10 июля. После этого она заявила, что чувствует себя отлично и готова работать, а на следующий день на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен слушала гимны стран сидя.

Впервые Меркель странно задрожала во время официального приема 18 июня. Второй раз подобное произошло 27 июня.

17 июля Меркель исполнится 65 лет. Осенью 2018 года она ушла с поста председателя ХДС. Политик также заявила, что ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним.

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