Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne. Запись доступна на YouTube.

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«Мира не будет, пока граждане Украины в своем большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет достигнут ценой уступок, например, отказа от НАТО, предоставления особого статуса для Донбасса. Надо где-то наступить на горло своей песни о том, что мы можем Россию победить», — заявил он.

По мнению Волошина, президент страны Владимир Зеленский не готов принести в страну мир, так как боится радикалов и националистов. Он призвал отказаться от позиции, когда с одной стороны хочется нормализовать отношения и получать деньги от транзита российского газа, а с другой — «ни в чем не уступить москалям».

Также Волошин считает, что если Донбасс получит особый статус «ни один вуйко (уничижительный термин, применяемый к жителям западных областей Украины — прим. «Ленты.ру») не будет спать плохо».

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Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения конституции, в которой будет прописан особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановления социально-экономических связей с неподконтрольными Киеву территориями и так далее.

Конфликт между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса начался весной 2014 года. Тогда киевское руководство объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей юго-востока страны. Западные страны и Украина регулярно называют Россию одной из сторон противостояния. Москва, в свою очередь, отвергает эти утверждения. В 2018-м операция была переформатирована и перешла под контроль ВСУ.

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