В США назвали самые быстрые российские истребители

Американское издание патриотической направленности We Are The Mighty составило рейтинг из пяти самых быстрых действующих военных летательных аппаратов, в который попали три российских (советских) самолета.

Первое место в списке занимает экспериментальный американский беспилотный орбитальный корабль X-37, который способен (в разреженных верхних слоях атмосферы) развивать крейсерскую скорость около 16 чисел Маха.

Материалы по теме Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай

Вторую позицию занимает советский истребитель-перехватчик МиГ-25 с крейсерской скоростью 2,8 числа Маха. Третье место принадлежит американскому истребителю четвертого поколения F-15Е Strike Eagle с максимальной скоростью более 4 800 километров в час. Четвертое — советский истребитель-перехватчик МиГ-31, максимальная скорость которого, как утверждает We Are The Mighty, составляет более 4 800 километров в час. Замыкает пятерку российский истребитель Су-27, способный, согласно изданию, разгоняться до примерно 4 000 километров в час.

В марте 2018 года единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» вошел в составленный The National Interest рейтинг худших когда-либо спущенных на воду авианосцев в мировой истории.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!