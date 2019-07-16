«Ювентус» договорился о переходе 19-летнего капитана «Аякса»

Сделка по переходу голландского защитника Матейса Де Лигта из «Аякса» в «Ювентус» близка к завершению. Об этом сообщает Sky Sports Italia.

Стороны договорились о сумме компенсации за игрока. «Аякс» получит 75 миллионов евро за Де Лигта. Сам игрок в ближайшее время пройдет медобследование.

8 июля сообщалось, что Де Лигт принял решение продолжить карьеру в туринском клубе. Претендентами на футболиста также были «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

10 июня 19-летний голландец рассказал о разговоре с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду во время финального матча Лиги Наций. По словам Де Лигта, португалец уговаривал его выбрать туринский клуб.

Де Лигт провел сезон-2018/2019 в статусе капитана голландцев. В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов «Аякс» добрался до полуфинала турнира. На счету Де Лигта 17 матчей и три забитых мяча. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро.

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