«Яндекс» и Сбербанк переделают русский «Amazon»

«Яндекс.Маркет» планирует переформатировать маркетплейс «Беру!», работающий на базе созданного со Сбербанком совместного предприятия. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на два источника, близких к совладельцам «Яндекс.Маркета».

Представитель компании подтвердила, что трансформация обсуждается, но как это будет происходить, пока не решено. В первую очередь на «Беру!» выведут электронику, ее будут доставлять через партнеров, что позволит сократить сроки доставки.

Сбербанк и «Яндекс» создали совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета» в 2018 году, в рамках которого работает несколько проектов, включая маркетплейс «Беру». На момент закрытия сделки предприятие оценивалось в 60 миллиардов рублей. Глава Сбербанка Герман Греф тогда говорил, что стороны намерены построить «российский Amazon».

В июле 2019-го стало известно, что компании могут разорвать отношения. Источники The Bell говорили, что стороны якобы не смогли договориться, как должна строиться разработка совместного продукта: Сбербанк хотел получить больше контроля в операционной деятельности, а «Яндекс» выступал против. Также источник упомянул недовольство Сбербанка тем фактом, что маркетплейс «Беру!» не выполнил поставленные на первый год KPI.

Греф опроверг информацию о разрыве с «Яндексом» и сказал, что с компанией складываются партнерские отношения.

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