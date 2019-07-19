Известный телеведущий пришел в ярость от повтора шоу со своим участием

Австралийский телеведущий Шон Микаллеф (Shaun Micallef) обозвал сотрудников канала ABC идиотами за повтор программы недельной давности с его участием. Свой комментарий он опубликовал в Twitter.

«Они транслируют не то», — заявил он, сопроводив высказывание хештегом с оскорблениями. Выяснилось, что сотрудники ABC по ошибке вновь транслировали в эфире старый эпизод его комедийного шоу Mad As Hell.

По словам Микаллефа, его жена позвонила на коммутатор ABC, пытаясь помочь им исправить ошибку. Он сам также пытался связаться с каналом.

Публикации ведущего привлекли внимание пользователей сети к шоу, многие из них решили посмотреть его. Актеры, участвующие в съемках Mad As Hell, признались, что ошибка в трансляции сделала их популярнее: из-за постов Микаллефа на их аккаунты подписались новые поклонники. «Они запустили не тот эпизод Mad As Hell, и у меня появилось 160 новых подписчиков», — похвастался один из них.

Как сообщает The Guardian, позднее сотрудники ABC опубликовали заявление, в котором говорилось, что эпизод был воспроизведен из-за «технической ошибки», и новая серия Shaun Micallef's Mad as Hell выйдет в эфир в четверг вечером.

Shaun Micallef's Mad as Hell является австралийской комедийной новостной телепрограммой. Ее название является отсылкой к черной комедии 1976 года Network. С момента запуска в 2012 году было выпущено 10 сезонов программы, она является одной из наиболее популярных в стране.

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