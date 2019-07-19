В Москве нашли районы с реактивно дорожающим жильем

За год цены на вторичную недвижимость Москвы выросли на 9,2 процента, с 194,8 до 212,6 тысячи рублей. При этом в отдельных локациях рост оказался значительно более выраженным. Об этом сообщается в предоставленных «Ленте.ру» материалах аналитиков портала Domofond.

Максимальный годовой рост цен на вторичную недвижимость, по статистике компании, зафиксирован в районе станции метро «Бутырская»: квадратный метр здесь подорожал на 22,3 процента, до 226,4 тысячи рублей. Вторичное жилье в окрестностях станции метро «Волоколамская» выросло в цене на 18,5 процента, достигнув уровня в 157,6 тысячи рублей за метр.

Третье место по темпам роста цен на вторичное жилье, по данным Domofond, заняла одна из локаций района Южное Бутово: квадратный метр в пешей доступности от метро «Бунинская аллея» в июле 2019-го стоит 159,1 тысячи рублей за метр, это на 18,1 процента больше результатов годичной давности.

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В некоторых районах, напротив, отмечалось снижение цен — вплоть до падения на 12,6 процента, которое было зафиксировано в окрестностях станции метро «Лужники». Метр вторичной недвижимости в этой локации подешевел до уровня в 434,4 тысячи рублей. Похожая динамика отмечалась и в районе метро «Спортивная»: минус 10,2 процента за год, до уровня в 441,9 тысячи рублей за метр. Заметно подешевело жилье и в районе «Охотного ряда» — к июлю 2019-го стоимость вторичного метра здесь составила 450,6 тысячи рублей, это на 9,2 процента меньше, чем годом ранее.

Ранее аналитики ЦИАН провели исследование динамики цен на жилье в российских регионах. Лидером оказался город федерального значения Севастополь, где за год цены поднялись на 30 процентов. Второе и третье места достались Крыму и Татарстану: плюс 29 и плюс 25 процентов за год соответственно.

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