Футболист забил в свои и чужие ворота в матче РПЛ

Защитник «Уфы» Джемал Табидзе отметился голами в чужие и свои ворота в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Видео появились в Twitter-аккаунте «Матч ПРЕМЬЕР».

В первом тайме на 40-й минуте встречи Табидзе забил мяч «Краснодару», после чего «Уфа» стала вести в счете 2:0.

В конце второго тайма при счете 2:2 защитник срезал мяч в свои ворота.

Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 3:2.

23-летний Табидзе перешел в «Уфу» летом 2017 года. Он стал 14-м футболистом, оформившим подобный дубль в чемпионате России. Последним был сенегалец Умар Ньясс, выступавший за «Локомотив». Он забил в свои и чужие ворота в матче против «Ахмата» в сезоне-2014/15.

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