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Главный «банковский» следователь Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ

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Руководитель «банковского» отдела Главного следственного управления МВД Москвы майор Полина Цыпина уволилась после ареста коллеги из ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Майор добровольно покинула занимаемую должность через некоторое время после ареста Кирилла Черкалина, возглавлявшего «банковский» отдел Управления «К» ФСБ России, а также двух полковников ФСБ в отставке.

Цыпина руководила отделом с 2015 года, в ее подчинении находилось около 20 сотрудников. В ведении отдела — расследования организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе и сфере высоких технологий.

4 июля начальнику 2-го отдела управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину вменили новую статью — «Мошенничество». Дело в отношении чекиста было передано из главного военного следственного управления СКР в центральный аппарат ведомства. Оно соединено в одно производство с делом о мошенничестве двух других полковников ФСБ Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.

Кирилл Черкалин — выпускник Академии ФСБ — был задержан в апреле по подозрению в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним были арестованы сослуживцы Васильев и Фролов. В результате обысков в их квартирах была найдена наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Черкалин также обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013 по 2015 год.

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