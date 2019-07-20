Главный «банковский» следователь Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ

Руководитель «банковского» отдела Главного следственного управления МВД Москвы майор Полина Цыпина уволилась после ареста коллеги из ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Майор добровольно покинула занимаемую должность через некоторое время после ареста Кирилла Черкалина, возглавлявшего «банковский» отдел Управления «К» ФСБ России, а также двух полковников ФСБ в отставке.

Цыпина руководила отделом с 2015 года, в ее подчинении находилось около 20 сотрудников. В ведении отдела — расследования организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе и сфере высоких технологий.

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4 июля начальнику 2-го отдела управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину вменили новую статью — «Мошенничество». Дело в отношении чекиста было передано из главного военного следственного управления СКР в центральный аппарат ведомства. Оно соединено в одно производство с делом о мошенничестве двух других полковников ФСБ Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.

Кирилл Черкалин — выпускник Академии ФСБ — был задержан в апреле по подозрению в хищении 490 миллионов рублей. Вместе с ним были арестованы сослуживцы Васильев и Фролов. В результате обысков в их квартирах была найдена наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Черкалин также обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013 по 2015 год.

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