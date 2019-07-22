Россиянку с сокурсником осудили за разглашение гостайны

В Москве вынесли приговор мужчине и женщине, обвиняемым в разглашении государственной тайны. Об этом в понедельник, 22 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По словам Солоповой, суд назначил помощнику начальника штаба одной из российских воинских частей наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а его знакомую, безработную женщину, оштрафовал на 100 тысяч рублей.

Как установил суд, помощник начштаба из Сергев-Посада Алексей Кондратьев разгласил гостайну, а Анна Асеева — уроженка Воронежской области, была его пособницей.

По данным источника «Ленты.ру», Кондратьев и Асеева были сокурсниками, мужчина позвонил подруге и попросил передать секретную информацию, в результате оба стали фигурантами уголовного дела и оказались на скамье подсудимых. Оба признали вину в полном объеме и отказались обжаловать приговор.

В мае краснодарский вынес приговор бывшему капитану полиции за незаконное распространение сведений, составляющих государственную тайну. Мужчина пошел на преступление, чтобы скомпрометировать своего сослуживца, ответственного за сохранность документов.

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