Российский телеканал вырезал из фильма фразу об украинцах

Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски» (The Italian Job) с фразой про украинцев. На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».

В оригинале персонаж Skinny Pete, которого играет Гаутти (Gawtti), говорит на английском языке: «Если что-то я и знаю, это то, что нельзя переть против матери природы, тещи и долбаных украинцев» (If there's one thing I know, it's never to mess with mother nature, mother in-laws and, mother freaking Ukrainians).

Телеканал сократил эту цитату: «Я уяснил давно — нельзя переть против природы, против тещи». Затем фраза обрывается и начинает говорить Чарли Крокер, роль которого исполняет Марк Уолберг. Фильм с вырезанным фрагментом был показан вечером 16 июля. СТС пока не комментировал данную ситуацию.

«Ограбление по-итальянски» (The Italian Job) — криминальный боевик 2003 года режиссера Феликса Гэри Грея. Главные роли исполнили Шарлиз Терон, Марк Уолберг, Джейсон Стейтем и Эдвард Нортон. Позднее Грэй снял такие фильмы, как «Законопослушный гражданин» (Law Abiding Citizen), «Голос улиц» (Straight Outta Compton), «Форсаж 8» (The Fate of the Furious) и «Люди в черном: Интернэшнл» (Men in Black International).

