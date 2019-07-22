Культура
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Надежду Савченко на выборах поддержали 8 украинцев
«Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство в Верховной Раде
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Чемпиона UFC обвинили в домогательствах
Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий
Московских чомг, лысух и чернетей посчитали 
Участницу реалити-шоу нашли на PornHub
Названы регионы с самой большой безработицей
В Москве насчитали три тысячи несуществующих квартир
Туристка разделась догола и спрыгнула с моста на глазах у прохожих
Новости партнеров

Умер Пол Красснер

Перейти в «Мою Ленту»
Пол Красснер

Американский писатель-сатирик, журналист и один из основателей контркультурного движения йиппи Пол Красснер скончался в городе Дезерт-Хот-Спрингс, штат Калифорния. Об этом сообщает Variety.

Причина смерти не уточняется. Писателю было 87 лет.

Красснер выступил автором таких книг, как «Секс, наркотики и убийства из-за Твинки» (Sex, Drugs, and the Twinkie Murders) и «Исповеди бредового, неограниченного сознания: Злоключения в контркультуре» (Confessions of a Raving, Unconfined Nut: Misadventures in the Counter-Culture). В 1960-х и 1970-х выпускал сатирический журнал The Realist.

Автор был участником субкультурной коммуны «Веселые проказники» писателя Кена Кизи и одним из основателей абсурдистского леворадикального контркультурного движения-партии йиппи. Одной из наиболее известных акций йиппи стало выдвижение свиньи Пигасус на пост президента США в 1968 году.

В марте 2017 года стало известно о смерти автора запрещенной в России «Поваренной книги анархиста» Уильяма Пауэлла. Ему было 66 лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Paul Krassner, Satirist, Yippies Co-Founder and Counter-Culture Figure, Dies at 87
Умер автор «Формы воды»
Умер фантаст Джин Вулф
СМИ узнали о смерти автора экстремистской «Поваренной книги анархиста»
Другие материалы рубрики
Культура00:07Сегодня
Иван Бандерблог (ака Человек Макак)

«Водка, Путин и русская жена»

Как россияне провели время в Италии и причем тут треш и неразбериха
12:1019 июля

В трейлере «Оно 2» показали возвращение Пеннивайза и окровавленную Честейн

10:38Сегодня

Актер из «Человека-паука» залез на дерево на вечеринке и был изгнан

08:3819 июля

Инна Чурикова попала в реанимацию

Культура01:4520 июля

Прайд на параде

Новый «Король Лев» — первый подлинный арт-эксперимент Disney за много лет
01:48Сегодня

Мама Леди Гаги прокомментировала расставание Шейк и Купера

22:3921 июля

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

17:5913 июля

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Культура00:0221 июля

«У меня появилось чувство, что я нашла свое племя»

Эта британка приехала в Россию и рассказала о безудержной страсти и роке
16:2821 июля

Marvel анонсировала новую фазу киновселенной

19:2721 июля

Объявлено о закрытии сериала «Воронины»

07:4421 июля

Новый фильм побьет десятилетний рекорд «Аватара»

Россия
«Дьявольский хруст гармошки "Икаруса"»
Россияне тепло вспоминают советский общественный транспорт. Но он был ужасен
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
Женщина пыталась спасти ребенка от судорог и стала подозреваемой в контрабанде
«Появляется новый член семьи, а дохода не приносит»
Почему россияне не спешат заводить детей и постоянно разводятся
Россияне попросили Меркель переселить их из барака и отказались уезжать
В России стало больше детей с инвалидностью
Путин и Асад поздравили друг друга
Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи
Все материалы
Мир
Дональд Трамп и Реджеп Тайип ЭрдоганРазочарование султана
Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией
Умер гендиректор МАГАТЭ
Американских шпионов казнят в Иране
Пираты напали на судно и украли у моряков обувь
Безответственный Су-30 «агрессивно преследовал» самолет США
Ангела МеркельПотрясный канцлер
Как Ангела Меркель стала великим политиком и почему ее винят во всех бедах Европы
«Я купил тебя и буду делать что хочу»
На эти скачки съезжаются богачи со всей Америки. Тут тратят состояния и торгуют людьми
Все материалы
Бывший СССР
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Зеленский опять всех обыграл. Каким теперь будет парламент Украины?
Партия Порошенко победила на выборах в Раду за пределами Украины
СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов не появлялся на публике в течение 10 дней перед отпуском
Состав проходящих в Раду партий изменился после обработки трети голосов
На Украине раскрыли ловушку старой власти для Зеленского
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Как Киев, Донецк и Луганск прекратят огонь и обменяются пленными?
Украина снова нарушила абсолютное перемирие
Все материалы
Экономика
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Начало мусорной революции
Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов
Россияне смогут вывести из страны меньше денег
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Россиянам осложнят доступ к дополнительному доходу
Рубль попросили не повторять за евро
Все материалы
Силовые структуры
Московский таксист украл у пассажира 55 тысяч рублей
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
ФСБ задержала сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы
Падение героев
Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
«Залить город кровью, чтобы неповадно было»
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
Стало известно об аресте в деле о строительстве завода по производству С-400
Все материалы
Наука и техника
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Всё, что слито
Больше камер и еще дороже: каким будет новый iPhone?
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Раскрыта неожиданная польза душа
Робот «Федор» заговорил
Все материалы
Спорт
«Второй сет хожу, хромаю»
Теннисисты «сливают» матчи и зарабатывают миллионы. Их никто не может остановить
Ребенок прорвался к Роналду во время матча
Чемпиона UFC обвинили в домогательствах
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболист поцеловал одноклубника перед игрой и забил с его передачи
Футболист «Тоттенхэма» забил с центра поля
Роналду высмеяли за «наставления» тренеру после замены
Все материалы
Культура
Иван Бандерблог (ака Человек Макак) «Водка, Путин и русская жена»
Как россияне провели время в Италии и причем тут треш и неразбериха
Прайд на параде
Новый «Король Лев» — первый подлинный арт-эксперимент Disney за много лет
«У меня появилось чувство, что я нашла свое племя»
Эта британка приехала в Россию и рассказала о безудержной страсти и роке
Умер Пол Красснер
Актер из «Человека-паука» залез на дерево на вечеринке и был изгнан
Как женщины делают это
Шесть девушек-фотографов прославились в эпоху, когда репортажи снимали только мужчины
Мама Леди Гаги прокомментировала расставание Шейк и Купера
Все материалы
Интернет и СМИ
«YouTube только это и надо»
Пятилетняя россиянка хвастается роскошной жизнью на камеру. И зарабатывает миллионы
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
Шесть простых советов «как удержать мужчину» разгневали женщин
Мужчина использовал крем для депиляции в интимной зоне и прославился
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Скабеева возмутилась реакцией Зеленского на события в Донбассе
Все материалы
Ценности
Italian actress Monica Bellucci and French actor and humorist Jamel Debbouze on the set of Asterix and Obelix Meet Cleopatra written by Rene Gosciny and Albert Uderzo, and directed by Alain Chabat. (Photo by Etienne George/Corbis via Getty Images)«В ней не было ничего женственного, кроме тела и хитрости»
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь: как жила легендарная Клеопатра
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
Ускользающая нагота
Самые откровенные купальники со всего мира: как прошла неделя пляжной моды в Майами
Названа стоимость кроссовок Путина
Невесту и свидетельницу пристыдили в сети за неподобающие свадебные наряды
Леди Гага вышла в свет в платье от жены мэра Тбилиси
Участница конкурса красоты удивила выбором купальника
Все материалы
Путешествия
«Жизнь замирает только в шаббат»
В этом месте собрались солдаты, воры и циркачи. Тут опасно, но прекрасно
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»
Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
Два самолета столкнулись в американском аэропорту
Туристка разделась догола и спрыгнула с моста на глазах у прохожих
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
Все материалы
Из жизни
Евгения Танаева«Не люблю слушать про Россию гадости»
История россиянки о жизни в Калифорнии
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У тебя вырастут волосы повсюду!»
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
Медведь схватил подошедшую к вольеру женщину
Ревнивый муж выпрыгнул с пятого этажа назло жене и выжил
В очередном американском штате запретили курить до 21 года
Школьница родила посреди экзамена
Все материалы
Путешествуем по Исландии на Subaru
Выясняем, каково это путешествовать по Исландии на автомобиле и во сколько это может обойтись
Что рисует дизайнер Bentley в свободное время?
Классические спорткары и гоночные машины в работах Фредерика Дамса
Вот так выглядят гоночные трассы из космоса
Астронавт сфотографировал знаменитые автодромы с борта МКС
Экспресс-тест нового Mercedes-Benz CLA
Зачем нужен Mercedes CLA, если уже есть седан A-Класса?
«Бэтмобиль» за 78 миллионов рублей разбили в ДТП
Китайская марка Chery привезет в Россию роскошный кроссовер
Россиянам отменят часть штрафов с дорожных камер
Все материалы
Дом
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
Названа цена самого дешевого дачного участка в Москве
Названа стоимость заграничной недвижимости российских звезд
Сотку земли в центре Москвы оценили в шесть миллионов рублей
Стало известно о покупке Пугачевой жилья в еврозоне
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы