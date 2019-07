Умер Пол Красснер

Американский писатель-сатирик, журналист и один из основателей контркультурного движения йиппи Пол Красснер скончался в городе Дезерт-Хот-Спрингс, штат Калифорния. Об этом сообщает Variety.

Причина смерти не уточняется. Писателю было 87 лет.

Красснер выступил автором таких книг, как «Секс, наркотики и убийства из-за Твинки» (Sex, Drugs, and the Twinkie Murders) и «Исповеди бредового, неограниченного сознания: Злоключения в контркультуре» (Confessions of a Raving, Unconfined Nut: Misadventures in the Counter-Culture). В 1960-х и 1970-х выпускал сатирический журнал The Realist.

Автор был участником субкультурной коммуны «Веселые проказники» писателя Кена Кизи и одним из основателей абсурдистского леворадикального контркультурного движения-партии йиппи. Одной из наиболее известных акций йиппи стало выдвижение свиньи Пигасус на пост президента США в 1968 году.

В марте 2017 года стало известно о смерти автора запрещенной в России «Поваренной книги анархиста» Уильяма Пауэлла. Ему было 66 лет.