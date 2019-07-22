Партия Зеленского открестилась от узурпации власти

Глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заверил, что Украине не грозит узурпация власти со стороны его политической силы. Об этом сообщает ТАСС.

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«Украинцам не стоит бояться узурпации власти. Я считаю, что благодаря нашим законодательным инициативам говорить о какой-либо узурпации власти не придется. Сегодня мы можем говорить о консолидации власти, но это делается для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы ранее обещали», — сообщил Разумков.

Среди упомянутых им законодательных инициатив он перечислил снятие депутатской неприкосновенности, закон об импичменте президента, реформу судов и доработку антикоррупционной системы.

Ранее 22 июля Разумков сообщил, что его партия пока не рассматривает возможность создания коалиции. Он отметил, что они готовы к диалогу с теми силами, которые будут совпадать со «Слугой народа» в идеологических взглядах и в базовом видении развития Украины. Вместе с тем он добавил, что, судя по результатам, «говорить о коалиции, видимо, не приходится».

Досрочные выборы в Верховную Раду прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка на выборах составила 49,87 процента избирателей. По итогам обработки 60 процентов бюллетеней президентская партия «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 249 из 450 мандатов. Такая ситуация сложилась второй раз за всю историю независимой Украины.

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