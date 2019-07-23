В Минздраве усомнились в безопасности электронных сигарет

В Минздраве заявили, что электронные сигареты не могут рассматривать в качестве безопасной альтернативы традиционному курению. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, передает ТАСС.

«Нужно учитывать, что электронные сигареты также содержат никотин и также вызывают зависимость. Но в настоящее время научные данные не позволяют говорить, что эти изделия могут быть однозначно использованы как средства отказа от табака. Такого заключения ученые пока не дают», — отметил он.

По словам замминистра, ученые опасаются, что электронные сигареты в той же мере могут приводить к никотиновой зависимости, что и обычные сигареты. Он добавил, что в них также содержится целый ряд других не менее опасных для человека веществ.

Салагай также отметил, что согласно статистике, распространенность электронных сигарет среди курящих россиян старше 16 лет увеличилась. Так, по данным Национального исследовательского центра профилактической медицины, в 2016 году этот показатель составлял примерно 3,5 процента, в 2017 — уже 9 процентов.

Замминистр поддержал законопроект об изменениях федерального закона «Об охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который предлагается распространить в том числе и на электронные сигареты. Если законопроект будет принят, то курение электронных сигарет в России также будет наказываться административной ответственностью.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, сообщили в Роспотребнадзоре ранее.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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