Раскрыты данные о недвижимости «грозы российских олигархов»

Состояние главы министерства финансов США Стивена Мнучина, которому подведомственно ведущее черный список российской политической и деловой элиты Управление по контролю за иностранными активами, оценивается в 400 миллионов долларов. Об этом во вторник, 23 июля, пишет Forbes.

В частности, как сообщает издание, Мнучин лично или через подконтрольные компании владеет дорогостоящей недвижимостью в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, а также за пределами США.

По сведениям Forbes, главе Минфина принадлежит богато декорированная нью-йоркская квартира стоимостью 29,5 миллиона долларов, помимо которой Мнучин и его супруга владеют еще не менее чем пятью объектами недвижимости. В их числе земельный участок на Лонг-Айленде стоимостью 13 миллионов долларов и дом аналогичной стоимости в Вашингтоне, а также два особняка в Голливуде (Лос-Анджелес) стоимостью 31 и 12 миллионов долларов соответственно.

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В декларации министра указана также компания, владеющая объектами недвижимости в Лос-Анджелесе стоимостью от одного до пяти миллионов долларов. В число зарубежных активов Мнучина входят объекты недвижимости в Шотландии, кроме того, по информации издания, в 2018-м он более чем за 10 миллионов долларов продал участок земли в Мексике.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которым руководит Мнучин, известно в России «санкционным черным списком», в который вносятся представители российской политической и бизнес-элиты. Введенные в отношении россиян санкции включают в себя, в частности, заморозку активов на территории США. В этот список вошли семь российских миллиардеров: Владимир Богданов, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч и Виктор Вексельберг. В ответ на санкции в марте 2019-го Олег Дерипаска подал на Минфин США и Стивена Мнучина в суд.

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