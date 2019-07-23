Названы самые популярные квартиры Москвы

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Самыми востребованными на столичном рынке арендного жилья остаются однокомнатные квартиры — их сдают в среднем за 14 дней, следует из материалов сервиса «Яндекс.Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, на поиск арендаторов для «двушек» уходит в среднем 20 дней, для «трешек» — 35 дней. Быстрее всего — за два дня — в Москве снимают недорогие (25–30 тысяч рублей в месяц) объекты в районе Сокол. Всего в столице 18 районов, где дешевую «однушку» можно сдать за неделю, выяснили в «Яндексе». В их числе Донской, Даниловский, Сокольники, Лефортово и Басманный.

Как отмечают эксперты, чем дороже квартира, тем дольше она будет в экспозиции. Повышение цены на 5 тысяч рублей приносит дополнительные два дня ожидания арендаторов. «Однокомнатные за 25–30 тысяч рублей уходят с рынка за 11 дней. А чтобы сдать "однушку" за 45-50 тысяч, потребуется уже 19 дней. Та же ситуация с двухкомнатными и трехкомнатными квартирами», — указывается в предоставленных материалах.

Дольше всего — 238 дней, по наблюдениям аналитиков, ждут квартиросъемщиков «трешки» за 60-65 тысяч рублей в месяц в Фили-Давыдково. Чуть меньше, 228 дней, нужно, чтобы сдать «однушку» за 40-45 тысяч рублей в районе Москворечье-Сабурово.

Ранее в июле были названы лучшие для ведения арендного бизнеса города России. Список возглавил Саратов, где квартира в среднем окупается за 12 лет, принося владельцу доход на уровне 8,4 процента годовых. Также хорошие показатели у жилья в Симферополе, Астрахани, Краснодаре, Нижнем Тагиле, Челябинске и Ростове-на-Дону.

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