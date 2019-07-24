Героиновую банду поймали в России

В Чите арестовали 16 предполагаемых участников организованной преступной группы, занимавшейся сбытом героина. Об этом в среду, 24 июля, сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.
Им вменяют статью 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).
По версии следствия, с 2018 года организованная группа сбывала партии героина в значительных размерах.
Спецоперация по обезвреживанию банды наркодилеров прошла 19 июля. С 20 июля по решению суда их поместили в СИЗО.
22 мая сообщалось, что в России впервые на пожизненный срок посадили главу международного наркокортеля Шерали Табарова. Он причастен к контрабанде почти 700 килограммов героина.
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