Боксер Ковалев назвал виновного в гибели Дадашева

Российский боксер Сергей Ковалев в Instagram-аккаунте прокомментировал смерть Максима Дадашева.

Ковалев посчитал, что рефери должен был намного раньше остановить поединок россиянина против Сабриеля Матиаса. «Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксерские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева уже после восьмого раунда», — заявил он.

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По мнению боксера, за восемь раундов стало понятно, что Дадашев не сумеет выиграть поединок. «Смысл его продолжать при таком избиении? Но рефери не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса, на потеху и зрелище зрителям...» — отметил спортсмен.

Дадашев скончался 23 июля в больнице в США. Спортсмен был госпитализирован 20 июля после поражения от Матиаса. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Впоследствии боксеру провели операцию, его ввели в медикаментозную кому.

На профессиональном ринге Дадашев одержал 13 побед подряд. Поражение от Матиаса стало первым в его карьере.

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