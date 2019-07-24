В Польше разрешили «зоны без геев»

Представители правящей в Польше партии «Закон и справедливость» (PiS) высказались в поддержку издания Gazeta Polska, выпустившего стикеры с надписью «Strefa wolna od LGBT» (зона без ЛГБТ). Об этом сообщает Reuters.

«Мы не собираемся давить на свободу прессы и говорить медиа, что им писать и какие стикеры выпускать», — заявил вице-премьер страны Яцек Сасин. Таким образом он прокомментировал скандал вокруг наклеек, выпущенных проправительственным изданием. На них, помимо надписи, изображен перечеркнутый радужный флаг.

С жесткой критикой стикеров выступили многие правозащитные группы и оппозиционные политики. «Мы хотели доказать, что в этом вопросе существует цензура — и мы это доказали, — заявил Reuters главный редактор Gazeta Polska. — Происходящее подтверждает то, что ЛГБТ — это тоталитарная идеология».

Польша известна неприятием нетрадиционной ориентации: она занимает последнее место по толерантности к ЛГБТ среди всех стран Евросоюза. 20 июля в польском Белостоке неизвестные напали на гей-парад, были задержаны более 30 человек. Власти страны осудили насильственные действия.

Население Польши глубоко религиозно: согласно проведенным в 2011 году опросам, более 86 процентов населения страны исповедуют католицизм.

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