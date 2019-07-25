«Ювентус» отказался продавать футболиста в российский клуб

Туринский «Ювентус» ответил отказом на предложение санкт-петербургского «Зенита» о трансфере турецкого защитника Мериха Демирала. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Итальянский клуб отметил, что футболист не продается. По информации Скиры, туринцы ранее отказали «Милану», мадридскому «Атлетико» и английскому «Тоттенхэму».

Демирал присоединился к «Ювентусу» 5 июля. Турок обошелся итальянскому клубу в 18 миллионов евро. Сезон-2018/2019 защитник провел за «Сассуоло». На его счету 14 матчей и два забитых мяча в составе итальянцев.

21-летний Демирал — воспитанник лиссабонского «Спортинга». Он неоднократно призывался в юношескую и молодежную сборные Турции. Также в его активе четыре матча за первую команду страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!