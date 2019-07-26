Дозаправка F-35B над Атлантикой попала на видео

@OC207Sqn / Twitter

Воздушная дозаправка истребителя пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II при помощи самолета A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) над Атлантическим океаном попала на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликовала 207-я эскадрилья Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании.

Как уточняет The Aviationist, трансатлантический перелет шести F-35B Lightning II из авиабазы Бофорт (Южная Каролина) Корпуса морской пехоты (КМП) США на базу Мархам (Восточная Англия) Королевских ВВС Великобритании в сопровождении двух A330 MRTT занял около 14 часов, в ходе которого каждый истребитель (на случай возникновения непредвиденных ситуаций) дозаправлялся по восемь раз.

Материалы по теме Смерть с небес Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый

В октябре 2018 года F-35B Lightning II на авианосце Королевского Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Queen Elizabeth впервые успешно совершил вертикальную посадку с пробегом.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!