Российский тренер ответил на слова канадца о «самом дерьмовом месте в мире»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев ответил на критику канадского хоккеиста Максима Тальбо. Его слова приводятся на сайте магнитогорского «Металлурга».

Плющев заявил, что Тальбо выступал на невысоком уровне в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «Последние два сезона Тальбо в КХЛ возил штаны. И вот наступило летнее время предпродажной подготовки — нужно заявить о себе, в КХЛ к тебе интереса уже нет, может, за счет критики России, он появится в другой стране...» — отметил он.

По мнению тренера, канадец не сможет выступать в сильных лигах. «Он вызовет интерес разве что в Румынии или Южной Корее. Да и там, пожалуй, уже не найдется горе-менеджеров, которые на него клюнут», — отметил он.

25 июля Тальбо вспомнил о выступлениях в Магнитогорске. «Самое дерьмовое место на свете. Очень маленький город, очень загрязненный», — сказал канадец.

Хоккеист выступал за омский «Авангард» с 2018-го по 2019 год. До этого Тальбо играл за ярославский «Локомотив». Плющев в период с 2000 года по 2010 год тренировал юниорские и молодежные сборные России. В сезоне-2002/03 он возглавлял основную национальную команду.

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