Фанаты «Спартака» устроили бунт против тренера-«пиджака»

Болельщики московского «Спартака» устроили акцию против главного тренера команды Олега Кононова во время матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова». Об этом в Twitter-аккаунте рассказал журналист Дмитрий Зеленов.
Болельщики скандировали Кононову «Сними пиджак!» и «Уходи, пиджак!» Отмечалось, что на секторе «Спартака» висело три пиджака.
Матч завершился победой «Тамбова» со счетом 2:0. После трех туров РПЛ красно-белые занимают пятую строчку турнирной таблицы, набрав четыре очка.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018-го. Под его руководством команда финишировала пятой в прошлом сезоне РПЛ, а из Кубка России вылетела на стадии четвертьфинала.
Спортивный журналист Василий Уткин в своем YouTube-канале высказывался о кандидатуре Кононова на пост главного тренера «Спартака». Он сравнил тренера с Валерием Карпиным, у которого есть харизма, и со Станиславом Черчесовым, у которого есть характер. «А вы знаете, что есть у Кононова? А у Кононова есть пиджак, и больше у него ничего практически нет», — заявил тогда Уткин.