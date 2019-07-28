Американский боксер связал смерть Дадашева с неумением защищаться

Американский боксер Эдриен Бронер прокомментировал смерть россиянина Максима Дадашева. Его слова приводит TMZ Sports.

Бронер заявил, что смерть российского спортсмена не повлечет за собой перемен в боксе. «Все зависит от того, кто тебя учил. Когда я рос, мной занимался Майк Стаффорд. И первое, чему я у него научился, это защите», — подчеркнул он.

По словам Бронера, именно умение защищаться является залогом длительной карьеры в боксе. «Как по мне, тот бой можно было не останавливать», — заключил он.

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27 июля генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев указал на ряд нарушений, допущенных во время организации боя с участием Дадашева. По словам Кремлева, медицинские документы россиянина не были проверены на подлинность, также Дадашеву не была оказана первая помощь на ринге.

23 июля стало известно, что россиянин скончался от травм, полученных в ходе поединка против пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Перед этим 28-летний Дадашев перенес операцию по удалению отека мозга. Соперник россиянина отказался от гонорара за бой. Позже появилась информация, что Дадашев перенес инсульт во время боя.

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