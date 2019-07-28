ЦСКА обыграл «Локомотив»

ЦСКА обыграл московский «Локомотив» со счетом 1:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Итог противостояния решил единственный гол ЦСКА. На 42-й минуте пенальти в ворота «Локомотива» реализовал форвард армейцев Федор Чалов. Одиннадцатиметровый удар арбитр назначил после того, как ознакомился с видеоповтором нарушения правил в штрафной железнодорожиков. Данный эпизод стал первым случаем использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России.

По итогам сезона-2018/2019 «Локомотив» занял второе место в чемпионате России и получил право участия в Лиге чемпионов. ЦСКА остался без главного еврокубка: армейцы завершили турнир на четвертой строчке и заслужили выступление в Лиге Европы.

Форвард ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата. На его счету 15 голов. Также РПЛ признала футболиста лучшим игроком сезона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!