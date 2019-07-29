Украина провела испытания своих новейших ракет из российских запчастей

В Одесской области прошли очередные испытания украинского тактического ракетного комплекса «Ольха-М». Кадры с этих испытаний опубликованы информагентством украинского Министерства обороны «АРМIЯ INFORM».

Целью испытаний были проверка и совершенствование некоторых технических и технологических решений, уточняют в ведомстве. Пуск проводили штатные расчеты 107-й реактивной артиллерийской бригады, которая будет первым подразделением украинской армии, которая получит «Ольху» на вооружение.

В испытаниях также приняли участие сотрудники украинского Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники. В их задачи входила оценка траекторных характеристик новых украинских ракет.

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Впервые о ракетах «Ольха» стало известно в январе 2016 года, когда занимавший на тот момент пост президента страны Петр Порошенко дал поручение разработать комплекс в кратчайшие сроки. Уже в марте того года прошли первые испытания ракетного комплекса.

В конце декабря 2018 года Порошенко на заседании Совета по национальной безопасности и обороне заявил, что в 2019 году Украина начнет серийное производство ракет «Ольха» с увеличенной дальностью поражения. По мнению президента, ввод в строй этих ракет серьезно укрепит обороноспособность страны. Тогда Порошенко заявлял, что Украина освоила полный цикл производства ракет, начиная от комплектующих и заканчивая сборкой.

«Ольха» является очередным вариантом ракеты для пусковой установки реактивной системы залпового огня «Смерч», разработанной в СССР в 70-80-х годах прошлого века. В марте в результате антикоррупционного расследования выяснилось, что детали этих ракет ввозились из России контрабандой.

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