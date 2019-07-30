Названа новая версия смерти бывшего чемпиона России по кикбоксингу

Юрий Карпенко, сын бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко, назвал возможную причину смерти отца. Его слова приводит «Пятый канал».

Карпенко-младший посчитал, что кикбоксер мог стать жертвой криминальной разборки. При этом он добавил, что отец не рассказывал об угрозах, но мог скрывать информацию от семьи. Отмечается, что в день исчезновения Карпенко оставил личные вещи на работе и предупредил, что если он не вернется в определенное время, то необходимо сообщить об этом его жене.

Об убийстве Карпенко стало известно 28 июля. Его тело было обнаружено на набережной реки Мойки. По информации РЕН ТВ, причиной смерти 51-летнего спортсмена стало огнестрельное ранение головы. В следственном комитете заявили, что одной из основных версий следствия является самоубийство.

Карпенко выиграл чемпионат СНГ в 1991 году, в 1992-м стал чемпионом России и вооруженных сил. В 1993 году он стал финалистом чемпионата Европы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!