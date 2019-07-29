Появились подробности убийства бывшего чемпиона России по кикбоксингу

Возбуждено уголовное дело об убийстве бывшего чемпиона России и Германии по кикбоксингу Сергея Карпенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Петербургу.

В следственном комитете заявили, что одной из основных версий следствия является самоубийство. Следователи допрашивают родственников и знакомых погибшего. Отмечается, что огнестрельного оружия рядом с убитым обнаружено не было.

Об убийстве Карпенко стало известно 28 июля. Его тело было обнаружено на набережной реки Мойки. По информации РЕН ТВ, причиной смерти 51-летнего спортсмена стало огнестрельное ранение головы.

Карпенко выиграл чемпионат СНГ в 1991 году, в 1992-м стал чемпионом России и вооруженных сил. В 1993 году спортсмен стал финалистом чемпионата Европы по кикбоксингу. Позднее выступал за немецкий клуб по кикбоксингу в Берлине.

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