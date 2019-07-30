Климкин рассказал о любви Бориса Джонсона к котлетам по-киевски

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, чем кормил иностранных дипломатов во время их визитов в Киев. Интервью с министром публикует «Укринформ».

Он пояснил, что с помощью знакомства с украинской кухней стремился заинтересовать коллег «какой-то эмоцией» и «убедить реально жить Украиной». По словам Климкина, иногда он кормил дипломатов варениками, а бывшему главе МИД Великобритании, нынешнему премьер-министру страны Борису Джонсону очень понравились котлеты по-киевски.

«Он до сих пор говорит, что то, что он покупал у себя в Великобритании, не выдерживает сравнения с тем, что он пробовал в Киеве», — рассказал министр.

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Кроме того, представителям других стран устраивали экскурсии по храмам. «Если мы не создаем эмоцию по отношению к Украине, люди нас видят сугубо политически», — считает глава МИД.

Формально Климкин пока занимает пост министра иностранных дел Украины. Однако 1 июля он ушел в политический отпуск, фактически досрочно сложив с себя полномочия. Причиной стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским: глава государства жестко отреагировал на решение главы МИД не согласовывать с ним ответ на ноту Москвы по поводу задержанных украинских моряков и потребовал у премьер-министра привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.

Глава внешнеполитического ведомства подал прошение об отставке 17 мая, еще до инаугурации Зеленского, однако тогда он объяснил свои действия простой формальностью и выразил уверенность, что его не уволят. Однако 30 мая украинский лидер внес представление в Раду с требованием освободить Климкина от должности, после чего министр сам попросил парламент поддержать это решение. Рада отказалась.

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