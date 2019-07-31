Мир
 
Последние новости
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17
Самый большой авиалайнер в мире появился в аэропорту из ниоткуда и приземлился
Вдове боксера Дадашева заплатят
Командир полка Кадырова сменился после сообщений о казнях в Чечне
Российский боец MMA заговорил о нужде UFC в «славянских лицах»
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Кафе придумало новую сосиску в тесте и разбогатело
Соцсети уличили в использовании вызывающих зависимость трюков
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Новости партнеров

Американский истребитель разбился возле Долины Смерти

Перейти в «Мою Ленту»

Истребитель Военно-морских сил США F/A-18E разбился возле Долины Cмерти в штате Калифорния. Об этом сообщает Reuters.

Американский чиновник рассказал агентству о крушении на условиях анонимности. Он отказался предоставить подробности произошедшего. Представители военного ведомства пока никак не прокомментировали катастрофу.

Судьба пилота остается неизвестной. На место направлен спасательный вертолет.

В декабре 2018 года американский F/A-18 столкнулся с военно-транспортным самолетом-заправщиком C/KC-130 у берегов Японии во время дозаправки. На борту самолетов находилось семь человек, одного из военных удалось спасти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Таинственный F-117 заметили в Долине Смерти
На месте столкновения военных самолетов США нашли выжившего
Американцы утопили истребитель
Другие материалы рубрики
Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
19:03Сегодня

Черногория встала на защиту НАТО

13:09Сегодня

Дым от горящих российских лесов дошел до Монголии

19:14Сегодня

Германия отказалась бросать вызов Ирану по просьбе США

Мир00:0324 июля

Земля унижений

Американцы придумали, как победить Китай. В ход пошли методы времен СССР
15:57Сегодня

США подготовились к огромной высадке в Европе

17:04Сегодня

Афганистан пошел на переговоры с террористами

10:15Сегодня

Пентагон лишат денег

Мир00:2018 июня

Девочка в подарок

Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
15:02Сегодня

Россия выступила за гонку вооружений

14:43Сегодня

Мигрантов научат сексу с немками

19:2830 июля

Россия оценила отказ Нидерландов принять новые сведения о крушении MH17

Россия
«Победа колхозного строя»
 
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
Россиянка изгоняла из ребенка бесов хоккейной клюшкой
Патриарх увидел новую угрозу в цифровых технологиях
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
Черногория встала на защиту НАТО
Германия отказалась бросать вызов Ирану по просьбе США
США подготовились к огромной высадке в Европе
Афганистан пошел на переговоры с террористами
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Россия выступила за гонку вооружений
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Зеленского ужаснул собственный бюст
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
Эстонских националистов обвинили в обслуживании интересов Путина
Киев обвинили в подготовке провокаций для срыва перемирия в Донбассе
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Стало известно о тренировках украинских военных в Чернобыле
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Названа дата запуска «Северного потока-2»
PlayStation оказалась под ударом из-за торговой войны США и Китая
Галустян решил «запатентовать» крылатую фразу
«Нафтогаз Украины» подсчитал свои потери в Крыму
Владение автомобилем в России признали бессмысленным
Гибели российских пчел нашли еще одно объяснение
Все материалы
Силовые структуры
Предполагаемый убийца блогерши описал расправу в новом видео допроса
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Россиянин убил отказавшегося учиться пасынка
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
США раскрыли масштабы пожаров в России
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Российский «Союз МС» окажется ненужным Европе
Израиль применил F-35I против Ирана в Ираке
Все материалы
Спорт
«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»
У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
Вдове боксера Дадашева заплатят
Российский боец MMA заговорил о нужде UFC в «славянских лицах»
Автор самого быстрого нокаута в истории UFC вызвал на бой Макгрегора
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Чемпион мира перешел в «Спартак»
Объявлен список претендентов на звание лучшего футбольного тренера мира
Все материалы
Культура
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Звезда «Игры престолов» и ее муж сделали тату в память о погибшем питомце
Том Круз прекратил общаться с дочерью из-за сайентологии
Алибасов передумал судиться с производителем средства для прочистки труб
Актер «Современника» сыграл полицейского-наркомана и сел
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Найден способ заразить любой iPhone через сообщения
Соцсети уличили в использовании вызывающих зависимость трюков
Twitter-аккаунт посольства России в Сирии заблокировали
Проводивший эксперименты со взрывчаткой YouTube-блогер погиб
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
46-летняя бывшая супермодель снялась в купальнике и восхитила пользователей сети
Модель Playboy утопила Lamborghini в бассейне
Супермодель отфотошопила ягодицы и разгневала поклонников
Похожее на сетку для лука платье удивило пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию
Россияне поставили рекорд в Турции
Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности
Огромная искусственная волна накрыла и изранила туристов в аквапарке
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Супруги сорвали миллионный джекпот и решили жить роскошно
Бизон напал на подростка и подбросил его в воздух
Женщина 37 лет хранила в холодильнике мертвого младенца
Научные эксперименты сделали ребенка звездой сети
Все материалы
Лучшее автомобильное видео июля
Ford F-150 против 450 тонн, дрифт на переднеприводном Фиате, Гелик в грязи и КАМАЗ
Посмотрите на главный в году выезд советских машин
Участники ГУМ Авторалли 2019 наполнили Москву «Победами», «Волгами» и даже «Москвичами»
Посмотрите на лучший кастом-байк из России
Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
Hyundai запустит в России сервис подписки на кроссоверы
Дилеры оказалась не готовы работать с Lada XRay Cross
Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
В Москве подорожало дешевое жилье
Субсидирование ипотеки признали необходимым
Под Москвой нашли 300 тысяч домов-призраков
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы