Американский истребитель разбился возле Долины Смерти

Истребитель Военно-морских сил США F/A-18E разбился возле Долины Cмерти в штате Калифорния. Об этом сообщает Reuters.

Американский чиновник рассказал агентству о крушении на условиях анонимности. Он отказался предоставить подробности произошедшего. Представители военного ведомства пока никак не прокомментировали катастрофу.

Судьба пилота остается неизвестной. На место направлен спасательный вертолет.

В декабре 2018 года американский F/A-18 столкнулся с военно-транспортным самолетом-заправщиком C/KC-130 у берегов Японии во время дозаправки. На борту самолетов находилось семь человек, одного из военных удалось спасти.

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