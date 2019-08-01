Журналист потерял способность изъясняться перед смутившей его Захаровой

Русскоговорящий журналист агентства Reuters не смог сформулировать вопрос официальному представителю МИД России Марии Захаровой и был вынужден показать ей его с собственного телефона. Об этом пишет РИА Новости.

Диалог Захаровой и журналиста начался с того, что последний попросил представителя ведомства «прояснить ситуацию по поводу студенческих виз между Россией и США». Дипломат попросила его сформулировать вопрос полностью, чего он сделать не смог.

«Студентам не дали визы… Может, преподавателям», — попытался объясниться он. «А, может, вы не из Reuters? Из Reuters? Это дауншифтинг», — ответила Захарова и попросила зал помочь ему задать вопрос. Однако журналист решил подойти к спикеру МИД и показать ей телефон с вопросом.

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Тогда Захарова рассказала анекдот о студенте, который в начале учебы приходил подготовленным к экзаменам, но с каждым годом готовился все меньше, а на последнем курсе и вовсе открыл перед преподавателем учебник и попросил его прочитать ответ.

Пока представитель МИД рассказывала анекдот, телефон журналиста заблокировался. Она спросила у него PIN-код, из-за чего сотруднику агентства пришлось снова подойти к ней.

Прочитав вопрос с телефона, Захарова поняла, что он касался сообщения в американских СМИ о том, что Россия не выдает визы преподавателям из США англо-американской школы в Москве. Журналисту удалось забрать свой телефон только после окончания брифинга.

16 июля стало известно, что 30 учителей Англо-американской школы в Москве получили отказ в выдаче российской визы. Многие из учеников школы — дети дипломатов и иностранных бизнесменов. По мнению Госдепартамента США, Россия политизировала этот вопрос. В четверг, 1 августа, Bloomberg сообщил о том, что российский МИД выдал визы семи из 30 преподавателей, которым ранее в них было отказано.

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