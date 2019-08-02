Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»

28-летний житель Петербурга сообщил следователям причину убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. По его словам, женщина назвала его лохом и мудаком, он обиделся, избил и нанес ей множественные ножевые ранения. Мужчина объяснил свой поступок тем, что находился под воздействием алкоголя. Оперативное видео с его допросом опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что по подозрению в совершении преступления был арестован Алексей Волнянко — кладовщик в сети магазинов электроники.

СКР предъявил ему обвинение в убийстве. Он полностью признал вину. Волнянко был осужден на условный срок в начале июля 2019 года за хранение психотропных веществ. Он также, как и Григорьева, имеет отношение к местным ЛГБТ-движениям.

По данным следствия, с 20 по 21 июля 2019 года мужчина вместе с Григорьевой распивал спиртное, а потом они поссорились. Обвиняемый избил потерпевшую, после чего нанес не менее восьми ударов ножом в спину и лицо. От полученных ранений женщина скончалась, а обвиняемый скрылся, выкинув орудие преступления в кусты вблизи своего дома.

Его задержали 31 июля после показаний другого подозреваемого в убийстве Григорьевой — 38-летнего уроженца Киргизии Даврона Мухамедова. Он признался, что выпивал с активисткой, а потом она ушла и продолжила с Волнянко.

Тело активистки Елены Григорьевой со следами удушения и многочисленными ножевыми ранениями лица и спины было обнаружено вечером 21 июля в кустах около ее дома на Пулковской улице в Санкт-Петербурге.

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