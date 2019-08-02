Обнаженный Алибасов протестировал «Крота»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов налил средство для прочистки труб «Крот» в бутылку и попытался растворить в жидкости пластиковую крышку. Он опубликовал видео своих действий в Instagram.
У полураздетого продюсера получилось достать крышку из бутылки при помощи палочек для еды. Алибасов никак не объяснил свои действия. Некоторые подписчики с непониманием отнеслись к его действиям. «Судя по всему, рубаху вы уже растворили», — отметила интернет-пользовательница svetlana_svk_n.n.
«Как он растворит плотную крышку, если саму тару не растворил», — задумался tonchan711110.
1 августа стало известно, что Алибасов все же подаст в суд на производителя «Крота», а также на сеть гипермаркетов «Ашан», которая продает средство в «опасной упаковке». Ранее продюсер утверждал, что отказался от намерения судиться. Алибасов попал в больницу в начале июня, по ошибке выпив средство для прочистки труб «Крот», которое перепутал с соком.