Обнаженный Алибасов протестировал «Крота»

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов налил средство для прочистки труб «Крот» в бутылку и попытался растворить в жидкости пластиковую крышку. Он опубликовал видео своих действий в Instagram.

Проверяю, растворит ли КРОТ пластиковую крышку #группанана #алибасов #политов #жеребкин #игонин #семидьянов Фото опубликовано @alibasov_nana

У полураздетого продюсера получилось достать крышку из бутылки при помощи палочек для еды. Алибасов никак не объяснил свои действия. Некоторые подписчики с непониманием отнеслись к его действиям. «Судя по всему, рубаху вы уже растворили», — отметила интернет-пользовательница svetlana_svk_n.n.

Материалы по теме Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии Создатель группы «На-На» выпил жидкость для очистки труб и получил серьезные ожоги

«Как он растворит плотную крышку, если саму тару не растворил», — задумался tonchan711110.

1 августа стало известно, что Алибасов все же подаст в суд на производителя «Крота», а также на сеть гипермаркетов «Ашан», которая продает средство в «опасной упаковке». Ранее продюсер утверждал, что отказался от намерения судиться. Алибасов попал в больницу в начале июня, по ошибке выпив средство для прочистки труб «Крот», которое перепутал с соком.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!