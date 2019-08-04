Вратарь «Динамо» показал кровавые полосы на груди после атаки игрока «Спартака»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин показал повреждения, которые он получил в дерби со «Спартаком». Фотография опубликована в Twitter-аккаунте сборной России по футболу.

Шунин вышел в стартовом составе команды. На 35-й минуте форвард «Спартака» Эсекьель Понсе влетел в его грудь ногой, за что был удален. На фотографии видно, что у Шунина остались красные отметины и рассечения.

Шунин сумел продолжить встречу и отыграл матч до конца. Он завершился вничью — 0:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Динамо» и «Спартак» делят восьмую-девятую строчки. Обе команды набрали по пять очков.

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