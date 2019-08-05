Чеченский Халк начал гонять московских выпивох

Блогер Асхаб Тамаев провел в Москве совместный антиалкогольный рейд с создателем движения «Лев против» Михаилом Лазутиным. Об этом пишет агентство «Чеченинфо».

Соответствующий ролик был опубликован 2 августа на канале Тамаева, на который подписаны более 80 тысяч пользователей. На видео запечатлено, как блогер поздним вечером подходит к выпивающим на лавочках горожанам, напоминает им о недопустимости распития спиртного в общественных местах и вежливо просит прекратить употребление алкоголя. Некоторые, забрав напитки, удаляются.

«Уже десять часов, я уже очень сильно устал, вообще никогда в жизни не думал, что это так сложно. Я лучше покачаюсь три-четыре часа, чем так ходить», — признался Тамаев.

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В комментариях блогеру посоветовали устроить такой рейд 2 августа, в День ВДВ.

Тамаеву 18 лет, он известен под прозвищем Чеченский Халк. В 2018 году он рассказывал, что в детстве был очень худым, поэтому в девять лет начал заниматься силовыми тренировками, также увлекался кикбоксингом и борьбой. При росте в 180 сантиметров Тамаев, как пишет «Чеченинфо», весит 100 килограммов, а обхват его шеи составляет 56 сантиметров.

Движение «Лев против», не имеющее официальной регистрации и каких-либо полномочий, известно борьбой с употреблением алкоголя в общественных местах в Москве. Этим летом активисты несколько раз вступали в конфликт с посетителями общественного пространства «Яма» на Хохловской площади, которое стало популярно у любителей спиртного. Движению помогала полиция, которая при содействии ОМОНа и в присутствии активистов задерживала собравшихся в «Яме» граждан. Критики считают, что «Лев против» действует неправомерно, устраивая разбирательства с гражданами, снимая происходящее на видео и выкладывая ролики в интернет. В организации настаивают на том, что не делают ничего противозаконного.

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