Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

По его данным, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове, который освободился из колонии в 2019 году. Он был осужден в 2016 году по статье о разбое, однако позднее ему сократили срок.

«Жаров получил 19 миллионов рублей за участие в разбое и был задержан силовиками, когда пришел за похищенными деньгами в банк, где они хранились в ячейке», — рассказал собеседник агенства.

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5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. В числе арестованных по делу оказались бойцы спецгруппы «Альфа» Владимир Урусов и Роман Оболенский, а также сотрудники управления «К» спецслужбы Дмитрий Чуквин, Александр Карелин и Александр Власов. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Позже в деле появились еще восемь новых фигурантов.

Потерпевшим является безработный житель Москвы, у которого силовики отобрали 136,5 миллиона рублей.

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