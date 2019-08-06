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Украина выдала обмен пленного разведчика за спецоперацию СБУ и Порошенко

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Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в 2016 году обменяли пленного полковника украинской разведки Ивана Безъязыкова на двух задержанных женщин, однако Служба безопасности Украины (СБУ) приказала выдать обмен за спецоперацию с участием тогдашнего президента Петра Порошенко. Об этом сообщила жена военнослужащего Маргарита Безъязыкова на заседании Шевченковского суда Киева, передает «Судебный репортер».

Женщина рассказала, что смогла пообщаться с мужем лишь спустя полгода после захвата в плен: в конце 2015-го он позвонил ей и дал контакт мужчины по имени Николай, который должен был помочь договориться об обмене. Маргарита связалась с Николаем, а тот попросил ее самостоятельно приехать и забрать Ивана. Об этом разговоре жена полковника сообщила СБУ.

Позже Иван рассказал супруге, что ДНР договорилась обменять его на двух женщин — из Львовской области и Краматорска. При этом сама Маргарита настаивала на участии СБУ, чтобы все было официально.

После того, как обмен состоялся, по словам Безъязыковой, в СБУ ей приказали не разглашать детали освобождения мужа. «Чтобы я ничего лишнего не сказала, что я должна поблагодарить Службу безопасности и президента. Что при участии президента это якобы происходило — сказать это должна была журналистам. Я не могла сказать, что был какой-то обмен», — уточнила женщина.

С декабря 2016 года Иван Безъязыков находится под арестом по обвинению в государственной измене. Прокуратура страны считает, что он, находясь в плену, пошел на сотрудничество с представителями ДНР и занял пост замначальника отдела военной разведки самопровозглашенной республики. Помимо показаний свидетелей, сторона обвинения ссылается на телефонные разговоры и переписку Безъязыкова с женой.

Сам военнослужащий своей вины не признает и считает дело сфабрикованным. Его адвокат заявил, что Киев хочет сделать из полковника козла отпущения. Безъязыкову грозит до 15 лет лишения свободы.

Фамилия украинского военного также упоминается в деле о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года. По данным вещательной организации NOS, именно на показаниях мужчины, ранее служившего в Вооруженных силах Украины, а затем работавшего с ополченцами, строится обвинение против россиян.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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