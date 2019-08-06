На территории московского детского сада нашли скелет

В канализационном люке детского сада на востоке Москвы обнаружили человеческий скелет. Об этом во вторник, 6 августа, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России.

Предварительно установлено, что смерть человека наступила более года назад. Для выяснения точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту обнаружения костей проводится доследственная проверка.

3 августа во время ремонта в одном из ресторанов в московском районе Люблино обнаружили труп, который пролежал под полом около 30 лет. Тело нашли после вскрытия пола, на место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В 2018 году во время земляных работ на севере столицы нашли три человеческих скелета. Это были останки трех человек, убитых, по одной из версий, еще в 1990-е годы.

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